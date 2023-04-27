Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:31

Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

9 российских борцов дисквалифицированы на 2 года за нарушение антидопинговых правил

27 апреля 2023, 18:31
Девять российских борцов были оштрафованы на два года за нарушение антидопинговых правил, согласно данным, полученным от московской лаборатории и опубликованным ТАСС.

Одновременно с этим Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила шестерых бойцов лиги пощечин Power Slap, организованной главой UFC Дэйном Уайтом, из-за нарушения правил в отношении допинга, пишет Общественная служба новостей.

Среди нарушителей были Ти Джей Томас, Джей Ривера, Эндрю Провост, Исай Хинонес, Фрэнк Холланд и Крис Томас, у которого в допинг-пробе были найдены следы бупренорфина. Ранее словацкий теннисист Андрей Мартин получил дисквалификацию на 14 месяцев за нарушение правил после положительного допинг-теста на остарин, который он случайно принял, выпив воду из чужой бутылки на соревнованиях.

Подпишитесь
В Омской области природный пожар перекинулся еще на одно село — сгорело 10 построек
Сегодня, 16:14
Виталий Хоценко перераспределил обязанности между своими заместителями
Сегодня, 05:42
Омская фирма, связанная с Авдошиными, судилась с депархом из-за строительства дороги
Сегодня, 08:53
«Время салютов еще придет». В Омске отменили праздничный фейерверк на 9 Мая
Сегодня, 08:25
Житель поселка Биофабрика засудил омскую мэрию из-за стройки детсада
Сегодня, 06:05
Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке
Вчера, 19:26