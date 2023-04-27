9 российских борцов дисквалифицированы на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Среди нарушителей были Ти Джей Томас, Джей Ривера, Эндрю Провост, Исай Хинонес, Фрэнк Холланд и Крис Томас, у которого в допинг-пробе были найдены следы бупренорфина. Ранее словацкий теннисист Андрей Мартин получил дисквалификацию на 14 месяцев за нарушение правил после положительного допинг-теста на остарин, который он случайно принял, выпив воду из чужой бутылки на соревнованиях.