Житель Омской области «отблагодарил» приятеля за гостеприимство жестоким избиением

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В Омске полицейские возбудили уголовное дело на 40-летнего жителя Таврического района. Мужчину винят в жестоком избиении своего 59-летнего знакомого.
«Вчера поздно ночью в одну из городских больниц был госпитализирован житель Центрального округа, у которого диагностировали закрытую травму груди, переломы ребер, эмфизема груди и закрытую черепно-мозговую травму», - пояснили в УМВД по городу Омску.
Оперативники выяснили, что скорая забрала потерпевшего из собственного дома, а травмы он получил еще ночью 23 апреля. Мужчину после пьянки и ссоры избил его приятель, который приехал к нему в гости.
Сейчас подозреваемый, который уже был судим за кражи, разбой и причинение вреда здоровью, задержан.