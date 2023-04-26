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Житель Омской области «отблагодарил» приятеля за гостеприимство жестоким избиением

26 апреля 2023, 04:33
Фото: 1MI
Подозреваемый задержан
После банкета с обильным употреблением алкоголя мужчины переругались, а затем сошлись в кулачном бою.

В Омске полицейские возбудили уголовное дело на 40-летнего жителя Таврического района.  Мужчину винят в жестоком избиении своего 59-летнего знакомого.

«Вчера поздно ночью в одну из городских больниц был госпитализирован житель Центрального округа, у которого диагностировали закрытую травму груди, переломы ребер, эмфизема груди и закрытую черепно-мозговую травму», - пояснили в УМВД по городу Омску.

Оперативники выяснили, что скорая забрала потерпевшего из собственного дома, а травмы он получил еще ночью 23 апреля. Мужчину после пьянки и ссоры избил его приятель, который приехал к нему в гости.

Сейчас подозреваемый, который уже был судим за кражи, разбой и причинение вреда здоровью, задержан.

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#Василий Попов#Уголовное дело#Избиение#Драка#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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