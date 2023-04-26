Виталий Хоценко расширил список участников программы льготной догазификации в Омске

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал указ, в соответствии с которым увеличится число льготных категорий на компенсацию по догазификации. С 1 мая 2023 года компенсировать расходы будут уже для 27 категорий льготников.
Список пополнился участниками СВО: добровольцами, военнослужащими войск национальной гвардии РФ, военной комендатуры, военной автомобильной инспекции, омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева. Размер компенсации составит до 130 тысяч рублей без учета доходов.
Виталий Хоценко пообещал, что список получателей данной меры соцподдержки впоследствии будет увеличиваться. Сегодня же к самым массовым льготным категориям в Омской области относят участников СВО, бюджетных работников, многодетные семьи, пенсионеров и омичей с инвалидностью.
Добавим, что из областного бюджета льготникам выплатили около 70 млн рублей.