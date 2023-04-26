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Виталий Хоценко расширил список участников программы льготной догазификации в Омске

26 апреля 2023, 14:52
Фото: Город55
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На компенсацию расходов теперь могут рассчитывать 27 льготных категорий.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал указ, в соответствии с которым увеличится число льготных категорий на компенсацию по догазификации. С 1 мая 2023 года компенсировать расходы будут уже для 27 категорий льготников.

Список пополнился участниками СВО: добровольцами, военнослужащими войск национальной гвардии РФ, военной комендатуры, военной автомобильной инспекции, омского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева. Размер компенсации составит до 130 тысяч рублей без учета доходов.

Виталий Хоценко пообещал, что список получателей данной меры соцподдержки впоследствии будет увеличиваться. Сегодня же к самым массовым льготным категориям в Омской области относят участников СВО, бюджетных работников, многодетные семьи, пенсионеров и омичей с инвалидностью.

Добавим, что из областного бюджета льготникам выплатили около 70 млн рублей.

В Омске семьям участников СВО компенсируют затраты на догазификацию
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#Юлия Истомина#Догазификация#Льготы#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Сво#Указ#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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