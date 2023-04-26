В Свердловской области мужчина нанес удар ножом фельдшеру скорой помощи

Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей бывшей супруге в 1999 году, а также за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности, он провел в местах лишения свободы 15 лет.