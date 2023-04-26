В Свердловской области мужчина нанес удар ножом фельдшеру скорой помощи

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Мужчина, с которым встретились медики в доме пациентки, нанес им удар ножом, после чего медработник скончался. Максим Чалков, помощник руководителя СУ СКР по региону, сообщил о происшествии и заявил, что уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого местного жителя 1957 года рождения.
По данным следствия, нападавший, Геннадий, нанес удар в грудь 28-летнему медработнику из-за личной неприязни. Пострадавший еще успел добраться до машины скорой помощи, но его жизнь не удалось спасти. Подозреваемого в нападении был задержан позднее, пишет ФедералПресс.
Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей бывшей супруге в 1999 году, а также за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности, он провел в местах лишения свободы 15 лет.