В Омской области РЭК утвердила тарифы на теплоходы

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Региональная энергетическая комиссия накануне, 25 апреля, утвердила тарифы на пассажирские перевозки на теплоходах. Стоимость определили для маршрутов «Омск-Большеречье» и «Центр-Зеленый берег» (садовый маршрут).
Стоимость одного пассажиро-километра на теплоходе «Заря-353», что отправляется в Большеречье, составляет 45,96 рублей, на дачном «Москва-126» — 47,12 рублей. Почти все расходы, которые включаются в тариф, уйдут на топливо и ремонт, уточнили представители комиссии. Известно, что перевозками на этих маршрутах занимается индивидуальный предприниматель С. Г. Сандулов.
К слову, размер предельных тарифов не равняется цене поездки для пассажиров. Для граждан устанавливают более низкую стоимость проезда на теплоходах, так как водные перевозки субсидируются из облбюджета.
Известно также, сколько стоят билеты на теплоходы. Так, пассажиры, отправляющиеся по маршруту «Омск-Большеречье» платят 510 рублей. Стоимость детского и льготного билета составляет 255 рублей. Время в пути до Большеречья — 6 часов 25 минут. В обратную сторону до города полный билет будет стоить 480 рублей, детский и льготный — 240 рублей.
Добавим, что прогулочные теплоходы заработают в Омске 1 мая. В общей сложности будут запускать по восемь рейсов в день. Взрослые будут платить 400 рублей, стоимость детского билета — 300 рублей.