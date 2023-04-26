В Омской области РЭК утвердила тарифы на теплоходы

Стоимость одного пассажиро-километра на теплоходе «Заря-353», что отправляется в Большеречье, составляет 45,96 рублей, на дачном «Москва-126» — 47,12 рублей. Почти все расходы, которые включаются в тариф, уйдут на топливо и ремонт, уточнили представители комиссии. Известно, что перевозками на этих маршрутах занимается индивидуальный предприниматель С. Г. Сандулов.