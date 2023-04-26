Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Изображение материала

В омский депимущества нагрянули силовики по уголовному делу о взятке

26 апреля 2023, 12:11
Фото: 1MI
Подробности уголовного дела и его фигуранты пока неизвестны
По информации нашего источника, проводился обыск и выемка необходимых документов.

Городу55 стало известно об обысках, которые сегодня прошли в одном из департаментов Администрации города Омска.

«Предварительно, обыски и выемка документов проходили в департаменте имущественных отношений. Связано это было с уголовным делом коррупционной направленности, а точнее с взяточничеством», - рассказал источник Города55.

Других подробностей наш собеседник не привел, как и не назвал фамилии главных фигурантов. В силовых структурах региона комментировать эту информацию на данном этапе отказались. 

Выяснилось, за какие контракты получил взятку глава омской «Дирекции здравоохранения»
Узнать подробнее
#Василий Попов#Уголовное дело#Взятка#Коррупция#Мэрия#Мэрия Омска#Общество#Город#Происшествия#Политика#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки
Сегодня, 05:20
Компания Якова Вагнера получит 152 млн рублей за ремонт дороги Омск — Русская Поляна
Сегодня, 07:47
На Фридмана-внука переписали еще один семейный актив
Сегодня, 05:12
Озвучены подробности получения взятки заместителем директора омского депимущества
Сегодня, 14:30
Совладелец ресторана BASE Злацовский отказался от доли в «Патриоте»
Сегодня, 06:22
Завидная доля
Сегодня, 03:08