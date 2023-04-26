В омский депимущества нагрянули силовики по уголовному делу о взятке

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Городу55 стало известно об обысках, которые сегодня прошли в одном из департаментов Администрации города Омска.
«Предварительно, обыски и выемка документов проходили в департаменте имущественных отношений. Связано это было с уголовным делом коррупционной направленности, а точнее с взяточничеством», - рассказал источник Города55.
Других подробностей наш собеседник не привел, как и не назвал фамилии главных фигурантов. В силовых структурах региона комментировать эту информацию на данном этапе отказались.