В Омске семьям участников СВО компенсируют затраты на догазификацию

Ранее в мэрии Омска сообщили, что жителям Советского округа придется переоформить заявки на подключение по догазификации, которые они подавали в компанию «Юза». Для этого омичам нужно обратиться в головной офис АО «Омскгазстройэксплуатация», который находится на улице 5-я Северная, 8а.