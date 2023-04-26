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В Омске семьям участников СВО компенсируют затраты на догазификацию

26 апреля 2023, 11:29
Фото: 1MI
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Сумма льготы составит до 130 тысяч рублей.

В Омске расширили список льготников по догазификации. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«С 1 мая в Омской области мерой поддержки могут воспользоваться члены семей льготников и новые категории участников спецоперации. Им компенсируют до 130 тысяч рублей за подведение газа к дому. В перечень также добавили несколько воинских частей, военнослужащие которых получат право на догазификацию», — написал Хоценко.

Ранее в мэрии Омска сообщили, что жителям Советского округа придется переоформить заявки на подключение по догазификации, которые они подавали в компанию «Юза». Для этого омичам нужно обратиться в головной офис АО «Омскгазстройэксплуатация», который находится на улице 5-я Северная, 8а.

Ждали и не дождались. Омичам придется переоформить заявки, поданные в компанию «Юза»
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#Евгений Игишев#Догазификация#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Газ#Сво#Льготы
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