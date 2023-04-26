В Омске семьям участников СВО компенсируют затраты на догазификацию

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Омске расширили список льготников по догазификации. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«С 1 мая в Омской области мерой поддержки могут воспользоваться члены семей льготников и новые категории участников спецоперации. Им компенсируют до 130 тысяч рублей за подведение газа к дому. В перечень также добавили несколько воинских частей, военнослужащие которых получат право на догазификацию», — написал Хоценко.
Ранее в мэрии Омска сообщили, что жителям Советского округа придется переоформить заявки на подключение по догазификации, которые они подавали в компанию «Юза». Для этого омичам нужно обратиться в головной офис АО «Омскгазстройэксплуатация», который находится на улице 5-я Северная, 8а.