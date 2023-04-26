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В Омске расселят жителей аварийной пятиэтажки по улице 50 лет Профсоюзов

26 апреля 2023, 05:11
Фото: 1MI
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Соответствующее постановление подписал мэр Омска Сергей Шелест.

Аварийный пятиэтажный дом по улице 50 лет Профсоюзов, 81 похоже в скором времени все-таки расселят. Накануне мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 55:36:050207:3513 (площадь 2436 квадратных метров) и жилых помещений в пятиэтажке.

Дом на улице 50 лет Профсоюзов, 81 построили еще в 1959 году. В 2016 году его признали аварийным, а жильцов как раз обещали расселить в 2023–2024 годах.

В документе перечисляются секции и комнаты, которые планируется изъять: 100 комнат, а также полностью секции 22 и 25.

Фото: ДубльГис

Теперь депимущества должен в течение 10 дней оповестить собственников изымаемых помещений, а департамент жилищной политики — совершить все юридически значимые действия.

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#Юлия Истомина#Аварийное жилье#Аварийные дома#Расселение#Изъятие#Постановление#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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