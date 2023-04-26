В Омске расселят жителей аварийной пятиэтажки по улице 50 лет Профсоюзов

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Аварийный пятиэтажный дом по улице 50 лет Профсоюзов, 81 похоже в скором времени все-таки расселят. Накануне мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером 55:36:050207:3513 (площадь 2436 квадратных метров) и жилых помещений в пятиэтажке.
Дом на улице 50 лет Профсоюзов, 81 построили еще в 1959 году. В 2016 году его признали аварийным, а жильцов как раз обещали расселить в 2023–2024 годах.
В документе перечисляются секции и комнаты, которые планируется изъять: 100 комнат, а также полностью секции 22 и 25.
Теперь депимущества должен в течение 10 дней оповестить собственников изымаемых помещений, а департамент жилищной политики — совершить все юридически значимые действия.