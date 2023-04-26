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В Омске на мусоросортировочном заводе нашли труп с криминальными травмами

26 апреля 2023, 10:06
Фото: 1MI
На криминальный труп наткнулись во время сортировки мусора
Сейчас на месте происшествия работают следователи и оперативники.

На шокирующую находку в груде мусора сегодня утром наткнулись работники мусоросортировочного завода на улице 3-й Казахстанской, что находится по соседству с Кировской свалкой.

«Во время сортировки мусора работники завода наткнулись  на тело мужчины без одежды и с телесными повреждениями», - рассказали городу55 в СКР по Омской области.

Сейчас на месте ЧП работают следователи регионального Следкома, оперативники полиции и эксперты. Выясняются все нюансы и обстоятельства случившегося, характер телесных повреждений, устанавливается и личность убитого. 

Известно, что на вид погибшему от 30 до 40 лет.

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#ЧП#Смерть#Труп#Свалка#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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