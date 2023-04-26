В Омске на мусоросортировочном заводе нашли труп с криминальными травмами

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
На шокирующую находку в груде мусора сегодня утром наткнулись работники мусоросортировочного завода на улице 3-й Казахстанской, что находится по соседству с Кировской свалкой.
«Во время сортировки мусора работники завода наткнулись на тело мужчины без одежды и с телесными повреждениями», - рассказали городу55 в СКР по Омской области.
Сейчас на месте ЧП работают следователи регионального Следкома, оперативники полиции и эксперты. Выясняются все нюансы и обстоятельства случившегося, характер телесных повреждений, устанавливается и личность убитого.
Известно, что на вид погибшему от 30 до 40 лет.