В начальники через рубашку. Омичи уверены, что их внешний вид влияет на карьеру

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Представители Зарплаты.ру опросили жителей региона, имеет ли значение их одежда и внешний вид в рабочих моментах. Большинство респондентов (72%) ответили утвердительно, кто-то (23%) считает, что это может влиять на их рабочее положение. Лишь некоторые (5%) полагают, что выбор одежды не важен в трудовых отношениях.
Многие (65%) признались, что всегда оценивают, как разнообразен гардероб коллег, а также его дороговизну. Чуть больше половины опрошенных (58%) думают, что одежда может повысить авторитетность в глазах окружающих на работе. Удобные вещи также влияют на производительность (20%), красивый внешний вид улучшает настроение (18%), а униформа помогает сосредоточиться на трудовых обязанностях (4%).
Большинство омичей обновляют рабочий гардероб примерно раз в два-три месяца (37%), кто-то — раз в полгода (32%), другие — раз в месяц (25%). Есть также люди, покупающие новую одежду для работы, раз в год (6%). Предпочтение часто отдают рубашкам (63%), платьям (57%), джинсам (44%), футболкам (33%) и деловым костюмам (30%).
На покупку вещей для работы 36% респондентов тратят 10-15% бюджета, 22% омичей выделяют на это меньше 10%. Еще 20% человек покупают одежду для этих целей на 20-30% своего бюджета. Кому-то (2%) работодатель оплачивает спецформу. При этом большинство опрошенных (65%) хотели бы тратить на одежду больше денег, чтобы она была разнообразнее и интереснее.
Ранее аналитики публиковали результаты исследований о подработке на майских праздниках. Многие омичи собираются взять дополнительную работу в период выходных, чтобы подкопить денег и наполнить финансовую подушку. Другие же возьмут подработку для закрытия кредитов.