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Published Сегодня, 06:56

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В начальники через рубашку. Омичи уверены, что их внешний вид влияет на карьеру

26 апреля 2023, 06:56
Фото: Город55
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Жители Омской области уверены, что их внешний вид влияет на работу

Многие хотели бы тратить на обновление гардероба больше, чтобы выглядеть лучше в глазах коллег.

Представители Зарплаты.ру опросили жителей региона, имеет ли значение их одежда и внешний вид в рабочих моментах. Большинство респондентов (72%) ответили утвердительно, кто-то (23%) считает, что это может влиять на их рабочее положение. Лишь некоторые (5%) полагают, что выбор одежды не важен в трудовых отношениях.

Многие (65%) признались, что всегда оценивают, как разнообразен гардероб коллег, а также его дороговизну. Чуть больше половины опрошенных (58%) думают, что одежда может повысить авторитетность в глазах окружающих на работе. Удобные вещи также влияют на производительность (20%), красивый внешний вид улучшает настроение (18%), а униформа помогает сосредоточиться на трудовых обязанностях (4%).

Большинство омичей обновляют рабочий гардероб примерно раз в два-три месяца (37%), кто-то — раз в полгода (32%), другие — раз в месяц (25%). Есть также люди, покупающие новую одежду для работы, раз в год (6%). Предпочтение часто отдают рубашкам (63%), платьям (57%), джинсам (44%), футболкам (33%) и деловым костюмам (30%).

На покупку вещей для работы 36% респондентов тратят 10-15% бюджета, 22% омичей выделяют на это меньше 10%. Еще 20% человек покупают одежду для этих целей на 20-30% своего бюджета. Кому-то (2%) работодатель оплачивает спецформу. При этом большинство опрошенных (65%) хотели бы тратить на одежду больше денег, чтобы она была разнообразнее и интереснее.

Ранее аналитики публиковали результаты исследований о подработке на майских праздниках. Многие омичи собираются взять дополнительную работу в период выходных, чтобы подкопить денег и наполнить финансовую подушку. Другие же возьмут подработку для закрытия кредитов.

Не время отдыхать. Омичи будут брать подработку на майские праздники
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#Алина Ясинская#Гардероб#Одежда#Работа в Омской области#Общество#Новости#Омск
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