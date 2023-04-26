В начальники через рубашку. Омичи уверены, что их внешний вид влияет на карьеру

На покупку вещей для работы 36% респондентов тратят 10-15% бюджета, 22% омичей выделяют на это меньше 10%. Еще 20% человек покупают одежду для этих целей на 20-30% своего бюджета. Кому-то (2%) работодатель оплачивает спецформу. При этом большинство опрошенных (65%) хотели бы тратить на одежду больше денег, чтобы она была разнообразнее и интереснее.