Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

В Москве студент РТУ МИРЭА заразился корью

26 апреля 2023, 18:09
В Российском технологическом университете (РТУ МИРЭА) был выявлен случай заболевания корью у студента первого курса. В связи с этим занятия в корпусе на улице Стромынка в Москве приостановлены и будут проводиться в дистанционном формате в течение ближайших 20 дней.

Такие меры приняты для предотвращения распространения инфекции, пишет Общественная служба новостей.

Кроме того, в корпусе будут проводиться санитарно-противоэпидемические работы. Студентам, аспирантам и сотрудникам запрещено посещать корпус до окончания срока действия приказа, если они не были привиты, привиты единожды или не имеют сведений о прививках против кори и не болели ею. Данный случай подчеркивает важность соблюдения профилактических мер для предотвращения распространения инфекций.

Подпишитесь
Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки
Сегодня, 05:20
Компания Якова Вагнера получит 152 млн рублей за ремонт дороги Омск — Русская Поляна
Сегодня, 07:47
На Фридмана-внука переписали еще один семейный актив
Сегодня, 05:12
Озвучены подробности получения взятки заместителем директора омского депимущества
Сегодня, 14:30
Совладелец ресторана BASE Злацовский отказался от доли в «Патриоте»
Сегодня, 06:22
Завидная доля
Сегодня, 03:08