В Москве студент РТУ МИРЭА заразился корью

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Такие меры приняты для предотвращения распространения инфекции, пишет Общественная служба новостей.
Кроме того, в корпусе будут проводиться санитарно-противоэпидемические работы. Студентам, аспирантам и сотрудникам запрещено посещать корпус до окончания срока действия приказа, если они не были привиты, привиты единожды или не имеют сведений о прививках против кори и не болели ею. Данный случай подчеркивает важность соблюдения профилактических мер для предотвращения распространения инфекций.