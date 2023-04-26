В Москве студент РТУ МИРЭА заразился корью

Кроме того, в корпусе будут проводиться санитарно-противоэпидемические работы. Студентам, аспирантам и сотрудникам запрещено посещать корпус до окончания срока действия приказа, если они не были привиты, привиты единожды или не имеют сведений о прививках против кори и не болели ею. Данный случай подчеркивает важность соблюдения профилактических мер для предотвращения распространения инфекций.