Сваливают мусор в поля и леса. Омские предприниматели не платят деньги за вывоз ТКО

Ранее глава омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан рассказала Городу55 о том, что владельцы сервисов по шиномонтажу в Нефтяниках вывозят бывшие в употреблении покрышки в ближайший лес, либо бросают прямо на улице, а не утилизируют должным образом.