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Сваливают мусор в поля и леса. Омские предприниматели не платят деньги за вывоз ТКО

26 апреля 2023, 07:04
Фото: Город55

Почти половина юрлиц в Омской области не заключают договоры на вывоз мусора

Часть предпринимателей в дальнейшем вывозит отходы в поля и леса.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов сегодня, 26 апреля, в своем телеграм-канале рассказал о проблеме вывоза мусора в регионе. Особое внимание чиновник уделил предпринимателям.

«44% юридических лиц не имеют договора с региональным оператором на вывоз отходов. Эти отходы потом подбрасываются на контейнерные площадки жителям или, что еще хуже, вываливаются в полях и лесах. Будем предлагать ввести норму, обязывающую иметь договор с региональным оператором», — написал министр.

Также Лобов отметил, что часть юрлиц по документам сокращают количество вывозимого мусора до 20%. Остальное оформляют как прочие отходы. Министр считает, что таких предпринимателей необходимо привлекать к административной ответственности.

Ранее глава омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан рассказала Городу55 о том, что владельцы сервисов по шиномонтажу в Нефтяниках вывозят бывшие в употреблении покрышки в ближайший лес, либо бросают прямо на улице, а не утилизируют должным образом.

Сваливают покрышки в лес. Омские шиномонтажки выбрасывают мусор в Нефтяниках
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#Евгений Игишев#Обращение с ТКО#Илья Лобов#Галина Зурнаджан#Магнит#Региональный оператор#Мусор#Вывоз мусора#Утилизация мусора#Город#Общество#Омск#Омская область
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