Сваливают мусор в поля и леса. Омские предприниматели не платят деньги за вывоз ТКО

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов сегодня, 26 апреля, в своем телеграм-канале рассказал о проблеме вывоза мусора в регионе. Особое внимание чиновник уделил предпринимателям.
«44% юридических лиц не имеют договора с региональным оператором на вывоз отходов. Эти отходы потом подбрасываются на контейнерные площадки жителям или, что еще хуже, вываливаются в полях и лесах. Будем предлагать ввести норму, обязывающую иметь договор с региональным оператором», — написал министр.
Также Лобов отметил, что часть юрлиц по документам сокращают количество вывозимого мусора до 20%. Остальное оформляют как прочие отходы. Министр считает, что таких предпринимателей необходимо привлекать к административной ответственности.
Ранее глава омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства Галина Зурнаджан рассказала Городу55 о том, что владельцы сервисов по шиномонтажу в Нефтяниках вывозят бывшие в употреблении покрышки в ближайший лес, либо бросают прямо на улице, а не утилизируют должным образом.