Суд остановил банкротство «Сибирского кондитера», начавшееся из-за бойфренда Собчак

В то время и «Фантэль», и «Сибирский кондитер» принадлежали одному бизнесмену — Илье Мительману, депутату Гордумы Челябинска, которому СМИ в разное время приписывали романы с Жанной Фриске, Марией Кожевниковой, Ксенией Собчак. В 2014 году Мительман продал уставной капитал «Сибирского кондитера» одному из предыдущих владельцев — омичу Евгению Фомину, который до сих пор является основным бенефициаром. Отметим, что в отличие от первого вице-мэра Омска, этот Евгений Фомин — Владимирович, а не Викторович.