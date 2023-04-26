Суд остановил банкротство «Сибирского кондитера», начавшееся из-за бойфренда Собчак

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Арбитражный суд Омской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Сибирский кондитер». Процедура наблюдения была введена в этой фирме еще в 2019 году из-за заявления кредитора — ООО «Кондитерская фабрика „Фантэль“», прописанного в Челябинске. Два предприятия сотрудничали в 2012–2014 годах, производя торты под маркой Fantel.
В то время и «Фантэль», и «Сибирский кондитер» принадлежали одному бизнесмену — Илье Мительману, депутату Гордумы Челябинска, которому СМИ в разное время приписывали романы с Жанной Фриске, Марией Кожевниковой, Ксенией Собчак. В 2014 году Мительман продал уставной капитал «Сибирского кондитера» одному из предыдущих владельцев — омичу Евгению Фомину, который до сих пор является основным бенефициаром. Отметим, что в отличие от первого вице-мэра Омска, этот Евгений Фомин — Владимирович, а не Викторович.
Арбитраж специальным определением от 24 апреля постановил утвердить мировое соглашение между кредитором и должником. Производство по делу прекращено.