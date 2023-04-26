Собаки перестают слушаться хозяев из-за болезни или избалованности

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В интервью NEWS.ru Галкин заявил, что собака может игнорировать команды хозяина, укусить его или сбежать, если к ней относятся слишком жестоко или наоборот позволяют ей слишком многое.
Также причиной непослушания могут стать неправильная дрессировка или недостаточная социализация.
Наконец, заболевание питомца может привести к апатичности и нежеланию выполнять команды.
Галкин напомнил, что освоенные питомцем команды следует периодически повторять, иначе собака их быстро забудет.
Ранее глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что собаку нельзя выбирать следуя модным тенденциям. Милая мордочка модного пёсика может обернуться трудностями с контролем поведения, если хозяин не учтёт свои возможности и уровень активности животного.