Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:02

Published Сегодня, 20:02

Modified Сегодня, 20:04

Updated Сегодня, 20:04

Росстат впервые не опубликовал данные о добыче нефти в России

26 апреля 2023, 20:02
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России. Прежде каждый месяц статистические данные об этом размещались на сайте с учетом газового конденсата и без него.

В данный момент ведомство не комментирует эту ситуацию, пишет 360tv.ru.

Согласно последним опубликованным данным на март, добыча с учетом конденсата за февраль снизилась на 8,5% до 42,1 млн тонн. Однако, в то же время, среднесуточная добыча нефти выросла на 1,3% до 11,02 млн баррелей.

Продление добровольного сокращения количества добываемой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца текущего года было объявлено Россией в начале апреля в связи с высокой волатильностью на международном рынке. Это связано с банковским кризисом в Европе и США, а также непредсказуемыми решениями в энергетической политике.

Подпишитесь
Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки
Сегодня, 05:20
Компания Якова Вагнера получит 152 млн рублей за ремонт дороги Омск — Русская Поляна
Сегодня, 07:47
На Фридмана-внука переписали еще один семейный актив
Сегодня, 05:12
Озвучены подробности получения взятки заместителем директора омского депимущества
Сегодня, 14:30
Совладелец ресторана BASE Злацовский отказался от доли в «Патриоте»
Сегодня, 06:22
Завидная доля
Сегодня, 03:08