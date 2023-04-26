Росстат впервые не опубликовал данные о добыче нефти в России

Продление добровольного сокращения количества добываемой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца текущего года было объявлено Россией в начале апреля в связи с высокой волатильностью на международном рынке. Это связано с банковским кризисом в Европе и США, а также непредсказуемыми решениями в энергетической политике.