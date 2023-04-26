Росстат впервые не опубликовал данные о добыче нефти в России

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
В данный момент ведомство не комментирует эту ситуацию, пишет 360tv.ru.
Согласно последним опубликованным данным на март, добыча с учетом конденсата за февраль снизилась на 8,5% до 42,1 млн тонн. Однако, в то же время, среднесуточная добыча нефти выросла на 1,3% до 11,02 млн баррелей.
Продление добровольного сокращения количества добываемой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца текущего года было объявлено Россией в начале апреля в связи с высокой волатильностью на международном рынке. Это связано с банковским кризисом в Европе и США, а также непредсказуемыми решениями в энергетической политике.