Российский самолет МС-21 будет стоить значительно дешевле аналогов на рынке

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
По словам Чемезова, стоимость этого самолета будет значительно ниже, чем у аналогичных моделей на рынке, пишет Общественная служба новостей.
Чемезов отметил, что такое решение является осознанным шагом государства в направлении снижения нагрузки на авиакомпании и, соответственно, на пассажиров, чьи билеты включают в себя затраты на лизинговые платежи. Стоимость МС-21, по его словам, составит около 3 млрд рублей, что является значительно более доступной ценой, чем у Boeing — аналогичной модели, стоимость которой составляет порядка 5-6 млрд рублей.
Кроме того, было сообщено, что серийное производство пассажирских самолетов МС-21 начнется к концу 2024 года.