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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Российский самолет МС-21 будет стоить значительно дешевле аналогов на рынке

26 апреля 2023, 06:29
В своем интервью ТАСС, глава Ростеха Сергей Чемезов обсуждал работу над новым российским самолетом МС-21, который в скором времени будет доступен для использования отечественными авиакомпаниями.

По словам Чемезова, стоимость этого самолета будет значительно ниже, чем у аналогичных моделей на рынке, пишет Общественная служба новостей.

Чемезов отметил, что такое решение является осознанным шагом государства в направлении снижения нагрузки на авиакомпании и, соответственно, на пассажиров, чьи билеты включают в себя затраты на лизинговые платежи. Стоимость МС-21, по его словам, составит около 3 млрд рублей, что является значительно более доступной ценой, чем у Boeing — аналогичной модели, стоимость которой составляет порядка 5-6 млрд рублей.

Кроме того, было сообщено, что серийное производство пассажирских самолетов МС-21 начнется к концу 2024 года.

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