Российский самолет МС-21 будет стоить значительно дешевле аналогов на рынке

Чемезов отметил, что такое решение является осознанным шагом государства в направлении снижения нагрузки на авиакомпании и, соответственно, на пассажиров, чьи билеты включают в себя затраты на лизинговые платежи. Стоимость МС-21, по его словам, составит около 3 млрд рублей, что является значительно более доступной ценой, чем у Boeing — аналогичной модели, стоимость которой составляет порядка 5-6 млрд рублей.