Роман Полибин: вакцинация от кори рекомендована для детей и взрослых до 35 лет

Главный эксперт по эпидемиологии внештатного штата Минздрава Роман Полибин сообщил РБК, что в рамках иммунизации от кори будут прививать детей и взрослых в возрасте до 35 лет, которые не имели кори, не получали вакцину от нее или получали ее только один раз.