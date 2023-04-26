Роман Полибин: вакцинация от кори рекомендована для детей и взрослых до 35 лет

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
По словам Полибина, каждый ребенок должен получить две дозы вакцины (первая в 12 месяцев и повторная в 6 лет), поэтому те, кто уже получил одну дозу, должны получить еще одну, пишет RT.
Он также отметил, что приоритетной группой населения являются люди до 55 лет, работающие в условиях, способствующих распространению инфекции.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что симптомы кори в первые несколько дней болезни могут быть похожи на ОРВИ, а охват иммунизацией от кори в среднем составляет более 95% в России.