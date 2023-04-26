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Роман Полибин: вакцинация от кори рекомендована для детей и взрослых до 35 лет

26 апреля 2023, 18:54
Главный эксперт по эпидемиологии внештатного штата Минздрава Роман Полибин сообщил РБК, что в рамках иммунизации от кори будут прививать детей и взрослых в возрасте до 35 лет, которые не имели кори, не получали вакцину от нее или получали ее только один раз.

По словам Полибина, каждый ребенок должен получить две дозы вакцины (первая в 12 месяцев и повторная в 6 лет), поэтому те, кто уже получил одну дозу, должны получить еще одну, пишет RT.

Он также отметил, что приоритетной группой населения являются люди до 55 лет, работающие в условиях, способствующих распространению инфекции.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что симптомы кори в первые несколько дней болезни могут быть похожи на ОРВИ, а охват иммунизацией от кори в среднем составляет более 95% в России.

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