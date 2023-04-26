Ремонт электрических сетей на омском метромосту обойдется в 1,8 млн рублей

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:43
В Омске КУ «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» нашло подрядчика, который отремонтирует электрические сети на метромосту.
Контракт 21 апреля заключили с ООО «Лексэлектро», гендиректором и единственным учредителем которого является Игорь Алексеенко. За работу, которая обозначена как «восстановление работоспособности электрической сети наружного освещения проезжей части эстакады», компания получит 1,78 млн рублей.
На починку у «Лексэлектро» остается чуть больше месяца. Завершить ремонт нужно до 31 мая 2023 года.
Как следует из заключенного контракта, фирме предстоит отключить электрические проводки, демонтировать и затем снова установить кабель, подключить проводки и измерить сопротивление кабельных линий.
Кстати, все демонтированные материалы ООО «Лексэлектро» должно будет отвезти на строительную площадку станции «Кристалл», расположенную на пересечении улицы Комарова и бульвара Архитекторов.
Напомним, ранее Город55 рассказывал, кому доверили охрану метро. Охранять его во второй половине 2023 года будет ЧОП «Зенит-М». За свои услуги фирма получит 1,2 млн рублей.