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Ремонт электрических сетей на омском метромосту обойдется в 1,8 млн рублей

26 апреля 2023, 09:40
Фото: Город55
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На выполнение работ у подрядчика остается чуть больше месяца.

В Омске КУ «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» нашло подрядчика, который отремонтирует электрические сети на метромосту.

Контракт 21 апреля заключили с ООО «Лексэлектро», гендиректором и единственным учредителем которого является Игорь Алексеенко. За работу, которая обозначена как «восстановление работоспособности электрической сети наружного освещения проезжей части эстакады», компания получит 1,78 млн рублей.

На починку у «Лексэлектро» остается чуть больше месяца. Завершить ремонт нужно до 31 мая 2023 года.

Как следует из заключенного контракта, фирме предстоит отключить электрические проводки, демонтировать и затем снова установить кабель, подключить проводки и измерить сопротивление кабельных линий.

Кстати, все демонтированные материалы ООО «Лексэлектро» должно будет отвезти на строительную площадку станции «Кристалл», расположенную на пересечении улицы Комарова и бульвара Архитекторов.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, кому доверили охрану метро. Охранять его во второй половине 2023 года будет ЧОП «Зенит-М». За свои услуги фирма получит 1,2 млн рублей.

Охранять омское метро и аэропорт в Федоровке снова будет «Зенит-М»
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#Метромост#Мост#Подрядчик#Аукцион#Электричество#Ремонт#Общество#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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