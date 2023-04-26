Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Изображение материала

Пропали дети. В Омске со вчерашнего дня ищут двух подростков

26 апреля 2023, 06:24
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ищут двух пропавших подростков

Двое друзей ушли из дома, взяв с собой продукты.

В Омске ищут двух подростков, пропавших накануне вечером, 25 апреля. Информация о поиске появилась в паблике «ДОБРОСПАС-ОМСК». Как сообщили в региональном следкоме, друзья ушли из дома, взяв с собой продукты.

Один из пропавших, 15-летний подросток, вчера вечером вышел из дома по улице Лисицкого, 3В. До настоящего времени не вернулся. Пропавший среднего телосложения, рост 160 см, светлые волосы. Был одет в синие брюки, белую рубашку, желтую толстовку и синюю куртку с надписью «Россия». С собой у пропавшего был серый рюкзак.

Второму пропавшему 14 лет. Его также разыскивают со вчерашнего дня. Мальчик вышел из дома по адресу улица Верхнеднепровская 267/4. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие темные волосы. Подросток был одет в серую куртку, серую футболку, темные штаны и черные кроссовки.

Фотографии мальчиков размещены на странице поисково-спасательного отряда. Омичей, имеющих какую-либо информацию о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам: 79-22-02, 8-951-419-69-93, 8-999-470-10-08, либо 102.

«Следователями и полицейскими проводятся разыскные мероприятия, устанавливаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних», — рассказали в СК.

Город55 подготовил инструкцию, что делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Поиск пропавших#Поиск#Поиск ребенка#Пропали люди#Происшествия#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки
Сегодня, 05:20
Компания Якова Вагнера получит 152 млн рублей за ремонт дороги Омск — Русская Поляна
Сегодня, 07:47
На Фридмана-внука переписали еще один семейный актив
Сегодня, 05:12
В Омске расселят жителей аварийной пятиэтажки по улице 50 лет Профсоюзов
Сегодня, 05:11
Совладелец ресторана BASE Злацовский отказался от доли в «Патриоте»
Сегодня, 06:22
Завидная доля
Сегодня, 03:08