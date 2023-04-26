Пропали дети. В Омске со вчерашнего дня ищут двух подростков

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В Омске ищут двух подростков, пропавших накануне вечером, 25 апреля. Информация о поиске появилась в паблике «ДОБРОСПАС-ОМСК». Как сообщили в региональном следкоме, друзья ушли из дома, взяв с собой продукты.
Один из пропавших, 15-летний подросток, вчера вечером вышел из дома по улице Лисицкого, 3В. До настоящего времени не вернулся. Пропавший среднего телосложения, рост 160 см, светлые волосы. Был одет в синие брюки, белую рубашку, желтую толстовку и синюю куртку с надписью «Россия». С собой у пропавшего был серый рюкзак.
Второму пропавшему 14 лет. Его также разыскивают со вчерашнего дня. Мальчик вышел из дома по адресу улица Верхнеднепровская 267/4. Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, короткие темные волосы. Подросток был одет в серую куртку, серую футболку, темные штаны и черные кроссовки.
Фотографии мальчиков размещены на странице поисково-спасательного отряда. Омичей, имеющих какую-либо информацию о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам: 79-22-02, 8-951-419-69-93, 8-999-470-10-08, либо 102.
«Следователями и полицейскими проводятся разыскные мероприятия, устанавливаются условия жизни и воспитания несовершеннолетних», — рассказали в СК.
Город55 подготовил инструкцию, что делать, если пропал человек: