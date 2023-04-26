Пропали дети. В Омске со вчерашнего дня ищут двух подростков

Один из пропавших, 15-летний подросток, вчера вечером вышел из дома по улице Лисицкого, 3В. До настоящего времени не вернулся. Пропавший среднего телосложения, рост 160 см, светлые волосы. Был одет в синие брюки, белую рубашку, желтую толстовку и синюю куртку с надписью «Россия». С собой у пропавшего был серый рюкзак.