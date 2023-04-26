Пожар в жилом доме на Сахалине: площадь возгорания составила 120 кв. метров

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Пожарные прибыли на место инцидента в 05:32 по местному времени, когда огонь уже охватил жилую постройку площадью 120 квадратных метров, пишет Общественная служба новостей.
Пожар был локализован в шесть утра и полностью потушен спустя 58 минут. Для ликвидации возгорания было задействовано восемь человек и две единицы техники. Нет погибших или пострадавших, причины пожара устанавливаются, сообщает агентство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности региона.