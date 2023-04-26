Появилось видео, как наркоман толкнул омичку под колеса маршрутки

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Омский следком опубликовал видео, на котором наркоман толкнул женщину под колеса маршрутки. Инцидент произошел вечером 23 апреля на остановке «Улица Магистральная».
На записи с камер видеонаблюдения видно, что злоумышленник стоит на остановке. В тот момент, когда подъезжает маршрутка, он толкает впереди стоящую незнакомую женщину на проезжую часть.
47-летняя омичка упала и оказалась под колесами микроавтобуса, но водитель маршрутки успел затормозить, и тяжких травм удалось избежать. Потерпевшая получила сотрясение головного мозга и после осмотра в больнице была отправлена на амбулаторное лечение.
Следователи рассказали, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее он был судим. 35-летнего подозреваемого задержали, следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство из хулиганских побуждений.