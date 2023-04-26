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Появилось видео, как наркоман толкнул омичку под колеса маршрутки

26 апреля 2023, 08:13
Фото: СУ СКР по Омской области
Инцидент произошел 23 апреля
У женщины диагностировали сотрясение, а злоумышленнику теперь грозит тюремный срок.

Омский следком опубликовал видео, на котором наркоман толкнул женщину под колеса маршрутки. Инцидент произошел вечером 23 апреля на остановке «Улица Магистральная».

На записи с камер видеонаблюдения видно, что злоумышленник стоит на остановке. В тот момент, когда подъезжает маршрутка, он толкает впереди стоящую незнакомую женщину на проезжую часть.

47-летняя омичка упала и оказалась под колесами микроавтобуса, но водитель маршрутки успел затормозить, и тяжких травм удалось избежать. Потерпевшая получила сотрясение головного мозга и после осмотра в больнице была отправлена на амбулаторное лечение.

Следователи рассказали, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее он был судим. 35-летнего подозреваемого задержали, следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки
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#Евгений Игишев#ДТП#Наркоман#Преступление#Происшествия#Город#Омск#Видео
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Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки
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