Озвучены подробности получения взятки заместителем директора омского депимущества

Известно, что фирма из другого города специализируется на управлении недвижимостью, а вознаграждение Кондратьеву предназначалось за некие действия, чтобы заключить договор аренды по заниженной стоимости помещений одного из городских рынков города на длительный срок, а также за общее покровительство.