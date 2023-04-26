Озвучены подробности получения взятки заместителем директора омского депимущества

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В СКР по Омской области рассказали подробности получения взятки заместителем директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Дмитрия Махини – Евгением Кондратьевым. Выяснилось, что «презент» в виде денег чиновник получил от одного из предпринимателей.
«По версии следствия, 9 марта текущего года в одном из кафе на улице Ленина чиновник получил от бизнесмена, который действовал в интересах руководителя иногородней организации, 970 тысяч рублей», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Известно, что фирма из другого города специализируется на управлении недвижимостью, а вознаграждение Кондратьеву предназначалось за некие действия, чтобы заключить договор аренды по заниженной стоимости помещений одного из городских рынков города на длительный срок, а также за общее покровительство.
Оба подозреваемых были задержаны сотрудниками УФСБ по Омской области. По материалам оперативно-разыскной деятельности, в омском СК возбуждены два уголовных дела, - на Евгения Кондратьева за получение взятки в крупном размере, на предпринимателя – за дачу взятки.
Сегодня в депимущества, как ранее сообщал Город55, были проведены обыски и выемка документов.