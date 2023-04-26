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Озвучены подробности получения взятки заместителем директора омского депимущества

26 апреля 2023, 14:30
Фото: 1MI
Возбуждены два уголовных дела
По данным силовиков, Евгений Кондратьев получил вознаграждение от одного из омских предпринимателей, который также стал фигурантом уголовного дела.

В СКР по Омской области рассказали подробности получения взятки заместителем директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Дмитрия Махини – Евгением Кондратьевым. Выяснилось, что «презент» в виде денег чиновник получил от одного из предпринимателей.

Обыски в омском депимущества произошли из-за заместителя Дмитрия Махини
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«По версии следствия, 9 марта текущего года в одном из кафе на улице Ленина чиновник получил от бизнесмена, который действовал в интересах руководителя иногородней организации, 970 тысяч рублей», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Известно, что фирма из другого города специализируется на управлении недвижимостью, а вознаграждение Кондратьеву предназначалось за некие действия, чтобы заключить договор аренды по заниженной стоимости помещений одного из городских рынков города на длительный срок, а также за общее покровительство.

Оба подозреваемых были задержаны сотрудниками УФСБ по Омской области. По материалам оперативно-разыскной деятельности, в омском СК возбуждены два уголовных дела, - на Евгения Кондратьева за получение взятки в крупном размере, на предпринимателя – за дачу взятки.

Сегодня в депимущества, как ранее сообщал Город55, были проведены обыски и выемка документов.

В омский депимущества нагрянули силовики по уголовному делу о взятке
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#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Взятка#Коррупция#Чиновники#Новости#Омск#Омская область#Россия#Дмитрий Махиня#Евгений Кондратьев
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