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Омской компании «Продо зерно» разрешили построить в Лузино зерносушильный комплекс

26 апреля 2023, 08:32
Фото: 1MI
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Подготовкой проекта занималось общество с ограниченной ответственностью «Петкус Урал».

В Омском районе собираются построить зерносушильный комплекс. Разрешение на строительство получило ООО «Продо зерно», директором которого в декабре 2022 года стал Алексей Давыдов.

Городу55 стало известно, что проект уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Сертпромтест». Подготовкой проектной документации занималась челябинская фирма ООО «Петкус Урал». Директором и учредителем ООО значится Александр Хамракулов.

Зерносушильный комплекс, который построит «Продо Зерно», будет иметь производительность 100 тонн в час и емкости хранения на 50 тысяч тонн.

Отметим, что учредителем «Продо Зерно» является ООО «Продо Финанс». Согласно открытым данным, выручка «Продо Зерно» в 2022 году составила 851 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Зерно#Строительство#Проект#Сельское хозяйство#Экспертиза#Новости#Омский район#Омская область
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