Омской компании «Продо зерно» разрешили построить в Лузино зерносушильный комплекс

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В Омском районе собираются построить зерносушильный комплекс. Разрешение на строительство получило ООО «Продо зерно», директором которого в декабре 2022 года стал Алексей Давыдов.
Городу55 стало известно, что проект уже получил положительное заключение экспертизы от ООО «Сертпромтест». Подготовкой проектной документации занималась челябинская фирма ООО «Петкус Урал». Директором и учредителем ООО значится Александр Хамракулов.
Зерносушильный комплекс, который построит «Продо Зерно», будет иметь производительность 100 тонн в час и емкости хранения на 50 тысяч тонн.
Отметим, что учредителем «Продо Зерно» является ООО «Продо Финанс». Согласно открытым данным, выручка «Продо Зерно» в 2022 году составила 851 млн рублей.