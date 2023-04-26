Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Изображение материала

Омичам запретили ходить в лес до середины мая из-за нестихающих пожаров

26 апреля 2023, 09:11
Фото: 1MI
Иллюстрация
Нарушителей противопожарного режима ждет штраф. Для физических лиц от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 60-90 тысяч, для организаций от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Из-за угрозы пожаров омичам запретили посещать леса. Соответствующий приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области опубликован сегодня, 26 апреля, на официальном портале правовой информации.

«Ограничить пребывание граждан в лесах, расположенных на территории земель лесного фонда Омской области, въезд в них транспортных средств, проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, а также сжигание порубочных остатков», — говорится в документе.

С 26 апреля по 16 мая ограничения будут действовать в Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Крутинском, Любинском, Муромцевском, Называевском, Омском, Саргатском, Степном, Тюкалинском и Черлакском лесничествах, а также в Тарском лесничестве в Колосовском районе.

С 28 апреля по 18 мая запрет коснется и Большеуковского, Васисского, Знаменского, Седельниковского, Тевризского, Усть-Илимского, Тарского лесничеств.

Нарушителей противопожарного режима ждет штраф. Для физических лиц от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 60-90 тысяч, для организаций от 600 тысяч до 1 млн рублей. За соблюдением порядка проследит лесная охрана.

Вчера в Омской области зафиксировали 8 лесных пожаров. О замеченных возгораниях в лесных массивах омичей просят сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу по бесплатному номеру 8-800-100-94-00.

Горит лес. Крупный пожар бушует в Колосовском районе Омской области
Узнать подробнее
Омская область вышла в лидеры по количеству лесных пожаров в СФО
Узнать подробнее
За два выходных дня в Омской области случилось 16 лесных пожаров
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Запрет#Лесной пожар
Подпишитесь
Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки
Сегодня, 05:20
Компания Якова Вагнера получит 152 млн рублей за ремонт дороги Омск — Русская Поляна
Сегодня, 07:47
На Фридмана-внука переписали еще один семейный актив
Сегодня, 05:12
В Омске расселят жителей аварийной пятиэтажки по улице 50 лет Профсоюзов
Сегодня, 05:11
Совладелец ресторана BASE Злацовский отказался от доли в «Патриоте»
Сегодня, 06:22
Завидная доля
Сегодня, 03:08