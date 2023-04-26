Омичам запретили ходить в лес до середины мая из-за нестихающих пожаров

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Из-за угрозы пожаров омичам запретили посещать леса. Соответствующий приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области опубликован сегодня, 26 апреля, на официальном портале правовой информации.
«Ограничить пребывание граждан в лесах, расположенных на территории земель лесного фонда Омской области, въезд в них транспортных средств, проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, а также сжигание порубочных остатков», — говорится в документе.
С 26 апреля по 16 мая ограничения будут действовать в Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Крутинском, Любинском, Муромцевском, Называевском, Омском, Саргатском, Степном, Тюкалинском и Черлакском лесничествах, а также в Тарском лесничестве в Колосовском районе.
С 28 апреля по 18 мая запрет коснется и Большеуковского, Васисского, Знаменского, Седельниковского, Тевризского, Усть-Илимского, Тарского лесничеств.
Нарушителей противопожарного режима ждет штраф. Для физических лиц от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 60-90 тысяч, для организаций от 600 тысяч до 1 млн рублей. За соблюдением порядка проследит лесная охрана.
Вчера в Омской области зафиксировали 8 лесных пожаров. О замеченных возгораниях в лесных массивах омичей просят сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу по бесплатному номеру 8-800-100-94-00.