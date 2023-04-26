Омичам запретили ходить в лес до середины мая из-за нестихающих пожаров

Нарушителей противопожарного режима ждет штраф. Для физических лиц от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 60-90 тысяч, для организаций от 600 тысяч до 1 млн рублей. За соблюдением порядка проследит лесная охрана.