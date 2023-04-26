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Омича наградят за задержание наркомана, толкнувшего женщину под колеса маршрутки

26 апреля 2023, 10:26
Фото: Пресс-служба омской полиции
Задержанный уже был ранее судим
Злоумышленника помог остановить 21-летний водитель, проезжавший мимо.

В Омске наградят местного жителя, который помог задержать наркомана, толкнувшего женщину под колеса маршрутки. Об этом сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе омской полиции.

«Руководством УМВД России по Омской области принято решение о поощрении гражданина, проявившего смелость и самоотверженность в задержании подозреваемого», — рассказали в полиции.

Напомним, инцидент произошел 23 апреля на остановке «Улица Магистральная». Злоумышленник толкнул неизвестную ему женщину на проезжую часть под колеса маршрутки и убежал. Но его смог задержать 21-летний водитель, проезжавший мимо. Он вместе с другими очевидцами и передал неадекватного гражданина сотрудникам полиции. Злоумышленником оказался 35-летний наркоман, ранее он был судим. У пострадавшей 47-летней женщины диагностировали сотрясение мозга.

Ранее Город55 опубликовал видео с места происшествия:

Появилось видео, как наркоман толкнул омичку под колеса маршрутки
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Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки
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#Евгений Игишев#Происшествия#Награда#Полиция#Омск#Омская область
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Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки
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