Омича наградят за задержание наркомана, толкнувшего женщину под колеса маршрутки

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
В Омске наградят местного жителя, который помог задержать наркомана, толкнувшего женщину под колеса маршрутки. Об этом сообщили сегодня, 26 апреля, в пресс-службе омской полиции.
«Руководством УМВД России по Омской области принято решение о поощрении гражданина, проявившего смелость и самоотверженность в задержании подозреваемого», — рассказали в полиции.
Напомним, инцидент произошел 23 апреля на остановке «Улица Магистральная». Злоумышленник толкнул неизвестную ему женщину на проезжую часть под колеса маршрутки и убежал. Но его смог задержать 21-летний водитель, проезжавший мимо. Он вместе с другими очевидцами и передал неадекватного гражданина сотрудникам полиции. Злоумышленником оказался 35-летний наркоман, ранее он был судим. У пострадавшей 47-летней женщины диагностировали сотрясение мозга.
Ранее Город55 опубликовал видео с места происшествия: