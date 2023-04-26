Омича наградят за задержание наркомана, толкнувшего женщину под колеса маршрутки

Напомним, инцидент произошел 23 апреля на остановке «Улица Магистральная». Злоумышленник толкнул неизвестную ему женщину на проезжую часть под колеса маршрутки и убежал. Но его смог задержать 21-летний водитель, проезжавший мимо. Он вместе с другими очевидцами и передал неадекватного гражданина сотрудникам полиции. Злоумышленником оказался 35-летний наркоман, ранее он был судим. У пострадавшей 47-летней женщины диагностировали сотрясение мозга.