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Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки

26 апреля 2023, 05:20
Фото: 1MI
Потерпевшая чудом избежала тяжелых травм
Водитель сумел среагировать, и женщина чудом избежала наезда, однако все равно попала в больницу.

В Омске следователи возбудили уголовное дело на 35-летнего омича, который на остановке общественного транспорта толкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки.

«По версии следствия, 23 апреля, около 18 часов на остановке «улица Магистральная» подозреваемый, будучи в наркотическом опьянении, без каких-либо причин толкнул на дорогу перед подъезжающим автомобилем «Газель» незнакомую женщину, которая ждала транспорт», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Омичка упала и оказалась под колесами микроавтобуса, но водитель маршрутки успел затормозить, и тяжких травм удалось избежать.  Потерпевшая получила сотрясение головного мозга и после осмотра в больнице была отправлена на амбулаторное лечение.

После оперативно-розыскных мероприятий вместе с сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. На него в омском СК возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Мужчине грозит от 8 до пожизненного лишения свободы. 

#Уголовное дело#ЧП#Убийство#ДТП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Василий Попов
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