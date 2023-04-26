Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:25
В Омске следователи возбудили уголовное дело на 35-летнего омича, который на остановке общественного транспорта толкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки.
«По версии следствия, 23 апреля, около 18 часов на остановке «улица Магистральная» подозреваемый, будучи в наркотическом опьянении, без каких-либо причин толкнул на дорогу перед подъезжающим автомобилем «Газель» незнакомую женщину, которая ждала транспорт», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Омичка упала и оказалась под колесами микроавтобуса, но водитель маршрутки успел затормозить, и тяжких травм удалось избежать. Потерпевшая получила сотрясение головного мозга и после осмотра в больнице была отправлена на амбулаторное лечение.
После оперативно-розыскных мероприятий вместе с сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. На него в омском СК возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Мужчине грозит от 8 до пожизненного лишения свободы.