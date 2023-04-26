Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки

После оперативно-розыскных мероприятий вместе с сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. На него в омском СК возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство из хулиганских побуждений». Мужчине грозит от 8 до пожизненного лишения свободы.