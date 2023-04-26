Обыски в омском депимущества произошли из-за заместителя Дмитрия Махини

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Городу55 стали известны подробности обысков в депимущества омской мэрии, которые состоялись в среду, 26 апреля. Ранее мы сообщали, что в ведомстве изъяли документы.
Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, подозреваемым по делу о получении взятки оказался заместитель Дмитрия Махини — Евгений Кондратьев.
По предварительной информации чиновник уже задержан.
Кондратьев является выпускником Уральского финансово-юридического института в Екатеринбурге. Ранее он работал в федеральной службе судебных приставов в Свердловской области, а также в министерстве по управлению государственным имуществом в Екатеринбурге.