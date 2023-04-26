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Обыски в омском депимущества произошли из-за заместителя Дмитрия Махини

26 апреля 2023, 13:38
Фото: 1MI
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Обыски в департаменте прошли сегодня, 26 апреля.

Городу55 стали известны подробности обысков в депимущества омской мэрии, которые состоялись в среду, 26 апреля. Ранее мы сообщали, что в ведомстве изъяли документы.

Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, подозреваемым по делу о получении взятки оказался заместитель Дмитрия Махини — Евгений Кондратьев.

По предварительной информации чиновник уже задержан.

Кондратьев является выпускником Уральского финансово-юридического института в Екатеринбурге. Ранее он работал в федеральной службе судебных приставов в Свердловской области, а также в министерстве по управлению государственным имуществом в Екатеринбурге.

Обыски в омском депимущества произошли из-за заместителя Дмитрия Махини
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#Юлия Истомина#Департамент имущественных отношений#Задержание#Взятка#Уголовное дело#Происшествия#Общество#Политика#Новости#Омск#Омская область#Дмитрий Махиня
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