Обыски в депимущества, 200 млн для Шарипзянова и «внезапные» гейзеры. Омск сегодня

В департамент имущественных отношений омской мэрии в среду нагрянули силовики. Город55 выяснил, что обыски произошли из-за одного из заместителей Дмитрия Махини — Евгения Кондратьева. Его подозревают в получении взятки. В следкоме по материалам оперативно-розыскной деятельности, которые представило УФСБ, уже возбудили уголовное дело. Следствие предполагает, что взятку Кондратьеву 9 марта в кафе на Ленина передал предприниматель. Действуя в интересах руководителя иногородней организации, он вручил чиновнику 970 тысяч рублей. За это Кондратьев должен был помочь заключить договор аренды по заниженной стоимости, а также осуществлять покровительство в дальнейшем.