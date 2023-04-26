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Обыски в депимущества, 200 млн для Шарипзянова и «внезапные» гейзеры. Омск сегодня

26 апреля 2023, 14:37
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость № 1. В омском депимущества сегодня из-за заместителя Дмитрия Махини прошли обыски

В департамент имущественных отношений омской мэрии в среду нагрянули силовики. Город55 выяснил, что обыски произошли из-за одного из заместителей Дмитрия Махини — Евгения Кондратьева. Его подозревают в получении взятки. В следкоме по материалам оперативно-розыскной деятельности, которые представило УФСБ, уже возбудили уголовное дело. Следствие предполагает, что взятку Кондратьеву 9 марта в кафе на Ленина передал предприниматель. Действуя в интересах руководителя иногородней организации, он вручил чиновнику 970 тысяч рублей. За это Кондратьев должен был помочь заключить договор аренды по заниженной стоимости, а также осуществлять покровительство в дальнейшем.

Озвучены подробности получения взятки заместителем директора омского депимущества
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Новость № 2. Дамир Шарипзянов за три года заработает в «Авангарде» 220 млн рублей

Накануне ХК «Авангард» заключил новый контракт с защитником и по совместительству капитаном команды Дамиром Шарипзяновым сроком на три года. За это время омский хоккеист заработает 220 млн рублей: 65 млн — в сезоне 2023/24, 75 млн — в 24/25, 80 млн — в 25/26. В прошедшем сезоне Шарипзянов сыграл в 80 матчах и набрал 25 очков (8+17).

Две сотни миллионов. Стало известно, сколько получит Шарипзянов в омском «Авангарде»
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Новость № 3. В Октябрьском округе Омска из-под земли «забил» столп горячей воды

Утром омичи заметили столп горячей воды высотой в два этажа, который неожиданно начал бить на пересечении улиц 1-я Транспортная и 6-я Линия. В пресс-службе городской администрации заявили, что «фонтан» запланирован. Испытания на этом участке проводились сотрудниками «ОмскРТС», и при максимальной нагрузке они обнаружили повреждение на теплосетях. Ремонт, кстати, пообещали выполнить после завершения испытаний.

«Заработали фонтаны». В Омске из-под земли вышел столп кипятка
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#Юлия Истомина#Происшествия#Взятка#Уголовное дело#Департамент имущественных отношений#Хоккей#Зарплата#ХК Авангард#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Итоги дня
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