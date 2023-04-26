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Обойдемся без шествия. В Омске отменили первомайскую демонстрацию

26 апреля 2023, 03:03
Фото: Город55
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Антитеррористическая комиссия решила отменить первомайскую демонстрацию в Омске

Мероприятие проводить не будут в целях защиты населения.

Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко поручил усилить противопожарную безопасность в период майских праздников. Также он сделал акцент на антитеррористической безопасности.

Демонстрация в традиционном формате шествия, проводимая 1 мая, в связи с этим отменяется. Временный руководитель региона сообщил, что мероприятие будут проводить в ином виде. Ранее также было отменено шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Вместе с тем парад Победы в городе на Соборной площади состоится.

«По ряду вопросов буду советоваться с ветеранами на заседании оргкомитета „Победа“. Примем решения, опираясь на их авторитетное мнение», — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Речь идет о проведении организационного комитета Победы, которому предстоит обсудить подготовку празднования 9 Мая. Добавим, что на майские праздники по городу организуют патрулирование сотрудников органов внутренних дел. Для обеспечения общественного порядка также подключат росгвардейцев и дружинников.

Ранее Город55 писал о том, что в период с 1 по 9 мая в Омске частично ограничат продажу алкоголя. В местах массовых мероприятий приобрести спиртное будет невозможно.

Трезвые выходные. На майские праздники в Омске запретят продавать алкоголь
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#Алина Ясинская#Демонстрация#Первомайская демонстрация#Общество#Город#Майские праздники#Новости#Омск
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