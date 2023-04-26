Демонстрация в традиционном формате шествия, проводимая 1 мая, в связи с этим отменяется. Временный руководитель региона сообщил, что мероприятие будут проводить в ином виде. Ранее также было отменено шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Вместе с тем парад Победы в городе на Соборной площади состоится.