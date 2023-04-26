Не спешите раздеваться. Омскую область накроет очередная волна похолодания

В Омске в этот день будет не выше +10 градусов, а в целом по области температура воздуха составит +5… +12 градусов. На следующий день, 30 апреля, также не стоит ждать потепления. После этого столбик термометра поползет вверх только к концу следующей недели, к 6 мая. Тогда ожидается повышение температуры воздуха до +20 градусов.