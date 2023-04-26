Не спешите раздеваться. Омскую область накроет очередная волна похолодания

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Согласно данным сервиса визуализации погоды «Вестускай.ком», после потепления до +26 градусов в середине текущей недели в регионе снова станет холодно. Жителям региона стоит одеваться теплее в субботу, 29 апреля.
В Омске в этот день будет не выше +10 градусов, а в целом по области температура воздуха составит +5… +12 градусов. На следующий день, 30 апреля, также не стоит ждать потепления. После этого столбик термометра поползет вверх только к концу следующей недели, к 6 мая. Тогда ожидается повышение температуры воздуха до +20 градусов.
Пока же местным жителям можно наслаждаться теплой погодой, ведь в ближайшие два дня — 27 и 28 апреля — будет +21… +26 градусов. Отметим, что прогноз «Вентускай.ком» актуален на момент публикации.
Напомним, что в эту пятницу, 28 числа, в Омске при благоприятных погодных условиях заработают первые фонтаны. Узнать, где они расположены, можно по ссылке ниже.