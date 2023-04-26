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На майские праздники изменится расписание нескольких омских электричек

26 апреля 2023, 12:21
Фото: 1MI
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Изменения анонсировал областной минтранс.

В министерстве транспорта Омской области рассказали, как в майские праздники будут ходить пригородные электропоезда. Во время выходных и праздничных дней отменят поезда сразу по нескольким направлениям.

1, 8 и 9 мая не удастся уехать на электропоездах:

  • № 6672 Омск — Калачинская (отправление со станции Калачинская в 17:29);
  • № 6661 Калачинская — Омск (отправление со станции Калачинская в 5:59).

30 апреля и 7 мая отменили воскресный поезд № 6486 по направлению Москаленки — Омск (отправление со станции Москаленки в 18.47).

Омичей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты передвижения.

Кстати, ранее Город55 рассказывал, как в период майских праздников будут работать почтовые отделения. С подробным графиком можно ознакомиться по ссылке ниже.

Опубликован график работы почты в Омской области в период майских праздников
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#Юлия Истомина#Поезд#Расписание#Майские праздники#Общество#Город#Новости#Министерство транспорта#Омск#Омская область
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