На майские праздники изменится расписание нескольких омских электричек

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В министерстве транспорта Омской области рассказали, как в майские праздники будут ходить пригородные электропоезда. Во время выходных и праздничных дней отменят поезда сразу по нескольким направлениям.
1, 8 и 9 мая не удастся уехать на электропоездах:
30 апреля и 7 мая отменили воскресный поезд № 6486 по направлению Москаленки — Омск (отправление со станции Москаленки в 18.47).
Омичей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты передвижения.
Кстати, ранее Город55 рассказывал, как в период майских праздников будут работать почтовые отделения. С подробным графиком можно ознакомиться по ссылке ниже.