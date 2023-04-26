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Posted 26 апреля 2023, 05:12

Published 26 апреля 2023, 05:12

Modified 26 апреля 2023, 05:14

Updated 26 апреля 2023, 05:14

На Фридмана-внука переписали еще один семейный актив

26 апреля 2023, 05:12
Теперь Марку Фридману принадлежит половина ООО «Евразия-Консалтинг».

В обществе с ограниченной ответственностью «Евразия-Консалтинг» изменилась структура собственности. Еще 24 апреля уставной капитал этой фирмы принадлежал одному человеку — Илье Геннадьевичу Фридману. Теперь же половина УК перешла к сыну собственнику, Марку Фридману.

Специализация «Евразии-Консалтинг» — «деятельность страховых агентов и брокеров». Ее руководителем является Александр Афонин, который управляет также ООО «Евразия Лидер», «Красный квадрат», «Омгражданпроект», «Остров сокровищ», «Штиль» и «Центр на Маяковского». Все эти компании принадлежат Илье Фридману, и только в «Центре на Маяковском» единственный собственник — Наталья Владимировна Фридман, жена предпринимателя.

Отметим, что Марк Фридман, представитель младшего поколения семьи, уже связан с целым рядом бизнес-активов: «ИТ Бизнес» (100%), «Люклер» (50%), академией профессионального образования «Евромед» (30%), «Аптекой Евромед» (4,44%) и др. Совсем недавно на него переписали 99% уставного капитала ООО «Декойл», которые прежде были оформлены на офшор.

 

Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука
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