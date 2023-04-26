Криминальный труп на омском мусоросортировочном заводе "перерос" в уголовное дело

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела неизвестного мужчины на мусоросортировочном заводе на улице 3-й Казахстанской.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте работают следователи, прорабатываются все версии, устанавливается личность погибшего», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Напомним, как ранее сообщал Город55, на тело мужчины утром в среду, 26 апреля, наткнулись работники завода во время сортировки мусора.
Уже установлено, что погибший скончался от ножевых ранений.