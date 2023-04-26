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Криминальный труп на омском мусоросортировочном заводе "перерос" в уголовное дело

26 апреля 2023, 10:18
Фото: Город55
Предварительно мужчина скончался от ножевых ранений
По предварительным данным, мужчина скончался от ножевых ранений.

В Омске следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела неизвестного мужчины на мусоросортировочном заводе на улице 3-й Казахстанской.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  На месте работают следователи,  прорабатываются все версии, устанавливается личность погибшего», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Напомним,  как ранее сообщал Город55, на тело мужчины утром в среду, 26 апреля, наткнулись работники завода во время сортировки мусора.

Уже установлено, что погибший скончался от ножевых ранений.

В Омске на мусоросортировочном заводе нашли труп с криминальными травмами
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#Василий Попов#Уголовное дело#ЧП#Смерть#Труп#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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