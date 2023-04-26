Из Омска в Астану со 2 мая вновь поедут автобусы

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Со 2 мая из Омска в Астану вновь начнут ездить автобусы, сообщили в «Омскоблавтотрансе». Билет в столицу Казахстана будет стоить 2050 рублей. Рейсы запланированы через день. Перевозкой пассажиров займется казахстанская компания «Рост».
«Время отправления от Омского автовокзала в 18 часов 00 минут, дни обслуживания: через день. Маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами большого класса марок Mercedes-Benz, MAN и Golden Dragon», — рассказали в «Омскоблавтотрансе».
Рейс в Астану отменяли из-за пандемии коронавируса.
Ранее Город55 сообщал, какие новые международные авиарейсы запустят из Омска в этом году: