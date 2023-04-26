Из Омска в Астану со 2 мая вновь поедут автобусы

Со 2 мая из Омска в Астану вновь начнут ездить автобусы, сообщили в «Омскоблавтотрансе». Билет в столицу Казахстана будет стоить 2050 рублей. Рейсы запланированы через день. Перевозкой пассажиров займется казахстанская компания «Рост».