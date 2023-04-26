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Из Омска в Астану со 2 мая вновь поедут автобусы

26 апреля 2023, 10:59
Фото: 1MI
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Билет в столицу Казахстана будет стоить 2050 рублей.

Со 2 мая из Омска в Астану вновь начнут ездить автобусы, сообщили в «Омскоблавтотрансе». Билет в столицу Казахстана будет стоить 2050 рублей. Рейсы запланированы через день. Перевозкой пассажиров займется казахстанская компания «Рост».

«Время отправления от Омского автовокзала в 18 часов 00 минут, дни обслуживания: через день. Маршрут будет обслуживаться комфортабельными автобусами большого класса марок Mercedes-Benz, MAN и Golden Dragon», — рассказали в «Омскоблавтотрансе».

Рейс в Астану отменяли из-за пандемии коронавируса.

Ранее Город55 сообщал, какие новые международные авиарейсы запустят из Омска в этом году:

В Армению и Казахстан. Омичам анонсировали новые международные рейсы
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#Евгений Игишев#Астана#Казахстан#Рейс#Автобус#Международный рейс#Город#Общество#Омск
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