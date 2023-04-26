Можно построить за 5 лет. В Омске собираются сделать 15-километровую меганабережную

В частности, глава региона предложил разбить набережную Иртыша на участки, а для благоустройства, в том числе, привлечь представителей бизнеса. Хоценко обозначил, что на реконструкцию может уйти до 5 лет. Врио губернатора отметил, что при благоустройстве набережной необходимо прислушиваться к пожеланиям местных жителей.