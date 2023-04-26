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Можно построить за 5 лет. В Омске собираются сделать 15-километровую меганабережную

26 апреля 2023, 10:00
Фото: Город55

Хоценко рассказал, как в Омске можно построить меганабережную за 5 лет

Омск находится на последнем месте среди городов-миллионников по качеству городской среды.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сегодня, 26 апреля, рассказал о проекте реконструкции набережной в Омске.

В частности, глава региона предложил разбить набережную Иртыша на участки, а для благоустройства, в том числе, привлечь представителей бизнеса. Хоценко обозначил, что на реконструкцию может уйти до 5 лет. Врио губернатора отметил, что при благоустройстве набережной необходимо прислушиваться к пожеланиям местных жителей.

«Утром прошелся по прогулочным зонам Омска, набережной, скверам и пообщался с омичами разного возраста. Омск сейчас на последнем месте среди городов-миллионников по качеству городской среды. Ситуацию будем менять. Опираться буду на мнение жителей — оно для меня в приоритете. Город должен быть для людей», — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Разговоры о благоустройстве набережной ведутся давно. Так, например, в прошлом году федеральному минстрою представили обновленный проект благоустройства. Стоимость работ оценивали в 46 млрд рублей.

В Омске обещают все-таки построить длинную набережную за 46 млрд рублей
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#Евгений Игишев#Набережная#Благоустройство#Благоустройство города#Виталий Хоценко#Врио губернатора Омской области#Город#Общество#Строительство#Омск#Видео
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