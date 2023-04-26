ДТП в Бурятии: в результате аварии погибла пассажирка без ремня безопасности

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Бурятия, один человек скончался в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в среду, 26 апреля.