ДТП в Бурятии: в результате аварии погибла пассажирка без ремня безопасности

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:32
Мужчина, управлявший автомобилем «Митсубиши Паджеро» без водительских прав, столкнулся с машиной «Тойота Филдер» на дороге из поселка Аэропорт в населенный пункт Сотниково, пишет Общественная служба новостей.
27-летняя пассажирка первого автомобиля погибла в результате аварии, по имеющимся данным, она была не пристегнута ремнем безопасности. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.