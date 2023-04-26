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ДТП в Бурятии: в результате аварии погибла пассажирка без ремня безопасности

26 апреля 2023, 08:31
По информации пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Бурятия, один человек скончался в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром в среду, 26 апреля.

Мужчина, управлявший автомобилем «Митсубиши Паджеро» без водительских прав, столкнулся с машиной «Тойота Филдер» на дороге из поселка Аэропорт в населенный пункт Сотниково, пишет Общественная служба новостей.

27-летняя пассажирка первого автомобиля погибла в результате аварии, по имеющимся данным, она была не пристегнута ремнем безопасности. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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