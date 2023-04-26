Детский омбудсмен предложила перепрофилировать дома ребенка в спец центры помощи

Она также высказала мнение о том, что маленьких сирот лучше устраивать в семьи, так как они нуждаются в любящих руках в этом самом уязвимом возрасте. Детский омбудсмен напомнила также о недопустимости необоснованной госпитализации беспризорных и безнадзорных детей и подчеркнула необходимость предоставления им социальных учреждений.