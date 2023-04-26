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Детский омбудсмен предложила перепрофилировать дома ребенка в спец центры помощи

26 апреля 2023, 19:14
На съезде уполномоченных по правам ребенка детский омбудсмен Мария Львова-Белова выступила с идеей перепрофилирования домов ребенка в специализированные центры помощи, такие как ясли, реабилитационные центры и центры помощи семьям.

Она подчеркнула, что дома ребенка должны быть предназначены для детей, нуждающихся в особой помощи, пишет RT.

Она также высказала мнение о том, что маленьких сирот лучше устраивать в семьи, так как они нуждаются в любящих руках в этом самом уязвимом возрасте. Детский омбудсмен напомнила также о недопустимости необоснованной госпитализации беспризорных и безнадзорных детей и подчеркнула необходимость предоставления им социальных учреждений.

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