Детский омбудсмен предложила перепрофилировать дома ребенка в спец центры помощи

Posted Сегодня, 19:14
Published Сегодня, 19:14
Modified Сегодня, 19:15
Updated Сегодня, 19:15
Она подчеркнула, что дома ребенка должны быть предназначены для детей, нуждающихся в особой помощи, пишет RT.
Она также высказала мнение о том, что маленьких сирот лучше устраивать в семьи, так как они нуждаются в любящих руках в этом самом уязвимом возрасте. Детский омбудсмен напомнила также о недопустимости необоснованной госпитализации беспризорных и безнадзорных детей и подчеркнула необходимость предоставления им социальных учреждений.