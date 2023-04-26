Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Изображение материала

Без душа и туалета. Омичку не могли переселить из дома дореволюционной постройки

26 апреля 2023, 11:57
Фото: 1MI
Иллюстрация
В здании рушится потолок и рассыпается фундамент.

Омичка много лет не могла добиться переселения из аварийного дома дореволюционной постройки на улице Калюжина, 43. В здании выбиты окна, осыпается потолок, разрушается фундамент. Дом признали аварийным в 2018 году.

«В этом пятиквартирном доме живет Елена Франц. Кто-то из ее соседей давно съехал, кто-то умер, так и не дождавшись нового жилья. Омичка осталась одна. Выиграла суд, чтобы добиться переезда из этой разрухи. Жилье муниципальное, но свободных квартир за эти годы для женщины так и не нашли», — сообщили в общественной организации «Народный фронт».

В департаменте жилищной политики администрации Омска рассказали, что здание подлежит сносу. А жительнице уже предложен вариант для переезда в один из домов на улице Дианова. Сообщается, что Елена Франц 20 апреля осмотрела новую квартиру и согласилась туда заселиться.

«В настоящее время департамент осуществляет мероприятия, направленные на издание правового акта о предоставлении жилого помещения с целью дальнейшего заключения договора социального найма», — рассказали в администрации.

Также в департаменте отметили, что представителей «Народного фронта» неоднократно приглашали на осмотр помещений, предоставляемых по соцнайму взамен аварийного жилья.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске расселят жителей аварийной пятиэтажки по улице 50 лет Профсоюзов. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест.

В Омске расселят жителей аварийной пятиэтажки по улице 50 лет Профсоюзов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Аварийное жилье#Социальное жилье#Переселение из аварийного жилья#Город#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Омич на остановке столкнул незнакомую женщину под колеса маршрутки
Сегодня, 05:20
Компания Якова Вагнера получит 152 млн рублей за ремонт дороги Омск — Русская Поляна
Сегодня, 07:47
На Фридмана-внука переписали еще один семейный актив
Сегодня, 05:12
Озвучены подробности получения взятки заместителем директора омского депимущества
Сегодня, 14:30
Совладелец ресторана BASE Злацовский отказался от доли в «Патриоте»
Сегодня, 06:22
Завидная доля
Сегодня, 03:08