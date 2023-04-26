Без душа и туалета. Омичку не могли переселить из дома дореволюционной постройки

В департаменте жилищной политики администрации Омска рассказали, что здание подлежит сносу. А жительнице уже предложен вариант для переезда в один из домов на улице Дианова. Сообщается, что Елена Франц 20 апреля осмотрела новую квартиру и согласилась туда заселиться.