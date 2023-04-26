Без душа и туалета. Омичку не могли переселить из дома дореволюционной постройки

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Омичка много лет не могла добиться переселения из аварийного дома дореволюционной постройки на улице Калюжина, 43. В здании выбиты окна, осыпается потолок, разрушается фундамент. Дом признали аварийным в 2018 году.
«В этом пятиквартирном доме живет Елена Франц. Кто-то из ее соседей давно съехал, кто-то умер, так и не дождавшись нового жилья. Омичка осталась одна. Выиграла суд, чтобы добиться переезда из этой разрухи. Жилье муниципальное, но свободных квартир за эти годы для женщины так и не нашли», — сообщили в общественной организации «Народный фронт».
В департаменте жилищной политики администрации Омска рассказали, что здание подлежит сносу. А жительнице уже предложен вариант для переезда в один из домов на улице Дианова. Сообщается, что Елена Франц 20 апреля осмотрела новую квартиру и согласилась туда заселиться.
«В настоящее время департамент осуществляет мероприятия, направленные на издание правового акта о предоставлении жилого помещения с целью дальнейшего заключения договора социального найма», — рассказали в администрации.
Также в департаменте отметили, что представителей «Народного фронта» неоднократно приглашали на осмотр помещений, предоставляемых по соцнайму взамен аварийного жилья.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске расселят жителей аварийной пятиэтажки по улице 50 лет Профсоюзов. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест.