Аргентина не исключает вступление в БРИКС — заявил посол в России

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Как сообщает ТАСС, Суайн уточнил, что окончательное решение может быть принято после встречи группы в Дурбане в августе.
«Приглашение на саммит уже является большим шагом для нас», — подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что Южно-Африканская Республика продолжает изучать ситуацию с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина, пишет Общественная служба новостей. Данный вопрос вызывает особую озабоченность у властей в связи с планируемым на август саммитом БРИКС.