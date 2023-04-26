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Updated Сегодня, 08:25

Аргентина не исключает вступление в БРИКС — заявил посол в России

26 апреля 2023, 06:23
Посол Аргентины в России Эдуардо Суайн заявил, что страна не исключает возможности вступления в БРИКС.

Как сообщает ТАСС, Суайн уточнил, что окончательное решение может быть принято после встречи группы в Дурбане в августе.

«Приглашение на саммит уже является большим шагом для нас», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Южно-Африканская Республика продолжает изучать ситуацию с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина, пишет Общественная служба новостей. Данный вопрос вызывает особую озабоченность у властей в связи с планируемым на август саммитом БРИКС.

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