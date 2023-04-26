Адвокат Наумов прокомментировал заявление советника офиса Зеленского о Крыме

Эксперт оценил заявление советника главы Офиса украинского президента Михаила Подоляка о праве украинских Вооруженных сил «уничтожать всё» на территории Крыма. Наумов заявил, что такое нападение приравнивается к объявлению войны и является незаконным. Он также отметил, что ВСУ не имеют оснований для ведения боевых действий против гражданского населения, пишет Pravda.Ru.