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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Адвокат Наумов прокомментировал заявление советника офиса Зеленского о Крыме

26 апреля 2023, 14:52
Адвокат Виктор Наумов, в интервью Pravda.Ru, сообщил о том, что международные нормы не позволяют украинской армии нападать на Крымский полуостров, так как это является суверенной территорией России.

Эксперт оценил заявление советника главы Офиса украинского президента Михаила Подоляка о праве украинских Вооруженных сил «уничтожать всё» на территории Крыма. Наумов заявил, что такое нападение приравнивается к объявлению войны и является незаконным. Он также отметил, что ВСУ не имеют оснований для ведения боевых действий против гражданского населения, пишет Pravda.Ru.

Ранее Подоляк заявил, что Киев имеет право «уничтожать всё» на территориях Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, однако исключил возможность ракетного удара по Москве.

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