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Published Сегодня, 14:07

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Updated Сегодня, 14:09

Жительница Башкирии обвиняется в попытке убийства 12-летней дочери

25 апреля 2023, 14:07
По информации Telegram-канала Shot, 52-летняя жительница Башкирии обвиняется в попытке убийства своей 12-летней дочери. Инцидент произошел утром 24 апреля в деревне Янтышево Хайбуллинского района.

По данным источника, женщина начала резать ножом шею своей дочери, когда та спала. Когда девочка начала кричать, мать закрыла ей рот и продолжала свои действия. Отец ребенка вошел в комнату и оттолкнул женщину от дочери. Затем обвиняемая пыталась совершить суицид, но была связана и доставлена в психиатрическую клинику, пишет Общественная служба новостей.

По словам мужа, супруга начала страдать от психических расстройств после смерти ее сестры. Пострадавшую госпитализировали в больницу, а по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

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