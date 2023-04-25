Жительница Башкирии обвиняется в попытке убийства 12-летней дочери

По данным источника, женщина начала резать ножом шею своей дочери, когда та спала. Когда девочка начала кричать, мать закрыла ей рот и продолжала свои действия. Отец ребенка вошел в комнату и оттолкнул женщину от дочери. Затем обвиняемая пыталась совершить суицид, но была связана и доставлена в психиатрическую клинику, пишет Общественная служба новостей.