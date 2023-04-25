Ждали и не дождались. Омичам придется переоформить заявки, поданные в компанию «Юза»

Напомним, с 3 апреля 2023 года газопроводные сети от компании «Юза инвест» перешли в собственность Омской области. Всему виной затягивание сроков программы со стороны «Юзы инвест». Оказалось, что с 2021 года организация практически не работала по программе догазификации. В этот период омичи направили 6381 заявку на участие в программе, но услугу получили только 26 домохозяйств. По итогу прокуратура возбудила несколько уголовных дел в отношении «Юзы инвест».