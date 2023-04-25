Ждали и не дождались. Омичам придется переоформить заявки, поданные в компанию «Юза»

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В мэрии Омска сообщили, что жителям Советского округа придется переоформить заявки на подключение по догазификации, которые они подавали в компанию «Юза». Для этого омичам нужно обратиться в головной офис АО «Омскгазстройэксплуатация», который находится на улице 5-я Северная, 8а.
«В целях реализации мероприятий по газификации частного сектора
в рамках федерального проекта „Чистый воздух“ нацпроекта „Экология“ администрацией округа продолжается работа по сбору заявок граждан на компенсацию собственников домовладений, в которых осуществлен переход с печного на газовое отопление в 2022–2023 годах», — отметили в мэрии.
Напомним, с 3 апреля 2023 года газопроводные сети от компании «Юза инвест» перешли в собственность Омской области. Всему виной затягивание сроков программы со стороны «Юзы инвест». Оказалось, что с 2021 года организация практически не работала по программе догазификации. В этот период омичи направили 6381 заявку на участие в программе, но услугу получили только 26 домохозяйств. По итогу прокуратура возбудила несколько уголовных дел в отношении «Юзы инвест».