Жажда наживы. В Омске экс-супруги возили в садики и больницы опасную молочку

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших супругов. Обвиняемые работали директорами двух фирм и три года назад придумали схему мошенничества. По версии следствия, с 2020 по 2022 года обвиняемые поставляли фальсифицированную молочную продукцию в медучреждения и детские сады. В прокуратуре сообщили, что в мошенническом обороте были три больницы и два дошкольных заведения.