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Жажда наживы. В Омске экс-супруги возили в садики и больницы опасную молочку

25 апреля 2023, 05:43
Фото: УМВД РФ по Омской области

В Омске бывшие супруги поставляли в больницы и садики опасную молочку

За два года они отладили схему работы с фальсифицированной продукцией.

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших супругов. Обвиняемые работали директорами двух фирм и три года назад придумали схему мошенничества. По версии следствия, с 2020 по 2022 года обвиняемые поставляли фальсифицированную молочную продукцию в медучреждения и детские сады. В прокуратуре сообщили, что в мошенническом обороте были три больницы и два дошкольных заведения.

Они участвовали в торгах на поставку сыра, масла и сухого молока. Дальше после победы бизнесмены покупали продукцию более низкого качества в сомнительных организациях и наклеивали на нее этикетки, что товары якобы соответствуют ГОСТ. В систему «Меркурий» же попадали ложные данные о происхождении продуктов. Таким образом товар поставлялся в городские бюджетные учреждения.

Фото: УМВД РФ по Омской области

На складе предпринимателей правоохранители и сотрудники Россельхознадзора изъяли больше 2,8 тонн некачественных молочных продуктов, в том числе больше 600 кг сухого молока, 300 кг сыра, 739 брусков сливочного масла различного веса. В общей сложности ущерб от их мошенничества составил порядка 1 млн рублей. Вину, правда, они не признали, заявляя, что не знали о поставках фальсификата.

Возместить ущерб экс-супруги решили только на 35 тыс рублей, так что суду пришлось наложить арест на их имущество в размере больше 2,6 млн рублей. Уголовное дело по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору) рассмотрит Центральный районный суд.

Ранее Город55 писал о фальсифицированном сыре «Российский», который мог попасть на полки омских магазинов. Молочную продукцию производила компания-призрак из Рязани, которая по указанному на этикетке адресу деятельность не вела.

В Роспотребнадзоре предупредили омичей об опасном молочном продукте
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Фальсификат#Молочная продукция#Суд#Общество#Дети#Новости#Омск
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