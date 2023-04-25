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Валерия Бойко исключили из состава омской межведомственной комиссии при губернаторе

25 апреля 2023, 02:47
Фото: Город55
Врио губернатора подписал соответствующий указ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко внес изменения в состав межведомственной комиссии по вопросам деятельности государственного фонда поддержки ветеранов. Согласно подписанному документу, первый вице-губернатор Валерий Бойко больше не является участником данной комиссии.

Одновременно с исключением Бойко врио губернатора добавил в состав руководителя фракции «Единая России» в Заксобрании Омской области Александра Артемова. Он занимает пост председателя комитета по социальной политике. Председателем комиссии, к слову, был первый вице-губернатор Бойко. Теперь же им назначен заместитель председателя облправительства Алексей Ромахин.

Кроме того, у совещательного органа новое название — межведомственная комиссия при губернаторе Омской области по вопросам деятельности государственного фонда поддержки участников специальной операции «Защитники Отчества». Указ об изменениях подписан накануне, 24 апреля.

Ранее Город55 писал о том, что 65-летний Валерий Бойко в скором времени может уйти в отставку. Источники издания сообщают, что первый зампред намеревался покинуть пост еще тогда, когда регионом руководил Александр Бурков. 

Напомним, что эта комиссия будет координировать помощь ветеранов специальной военной операции и их семей, а также в целом следить за работой фонда поддержки ветеранов в регионе.

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#Алина Ясинская#Валерий Бойко#Виталий Хоценко#Комиссия#Правительство Омской области#Политика#Новости#Отставки и назначения#Омск#Александр Артемов
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