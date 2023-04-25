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В РЭО отметили важность законопроекта о расширенной ответственности производителя

25 апреля 2023, 12:11
Законопроект о расширенной ответственности производителя (РОП) был внесен на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации. Проекта закона предусматривает совершенствование механизма РОП для привлечения большего количества средств в отрасль по обращению с отходами.

Это необходимо для создания недостающих мощностей по утилизации ТКО в объеме 17,6 млн тонн и достижения национальной цели по снижению захоронения отходов в 2 раза в рамках перехода к экономике замкнутого цикла.

Законопроект предусматривает перенос ответственности на производителей упаковки, введение коэффициентов экологичности и увеличение нормативов утилизации упаковки до 100%, создание реестра товаропроизводителей и проверенных утилизаторов и другие меры. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отмечает, что такие меры сделают отрасль прозрачной и доступной для добросовестных компаний, работающих по принципам экономики замкнутого цикла, пишет inkazan.ru.

Российский экологический оператор поддерживает проект закона и рассчитывает на запуск новой модели РОП с 1 января 2024 года. Совершенствование механизма РОП позволит отрасли утилизации получить необходимые финансовые ресурсы как через поступление экосбора, так и через прямые договоры с товаропроизводителями. Благодаря созданию недостающих мощностей по утилизации отходов в объеме 17,6 млн тонн удастся создать 19 тысяч новых рабочих мест, в том числе и в смежных отраслях, включая производство экологичных товаров и обработку отходов.

Если механизм РОП не будет совершенствоваться, то продолжится рост числа полигонов и незаконных свалок, а также рост тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов из-за низкого объема средств, уплаченных производителями в рамках экосбора.

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