В РЭО отметили важность законопроекта о расширенной ответственности производителя

Российский экологический оператор поддерживает проект закона и рассчитывает на запуск новой модели РОП с 1 января 2024 года. Совершенствование механизма РОП позволит отрасли утилизации получить необходимые финансовые ресурсы как через поступление экосбора, так и через прямые договоры с товаропроизводителями. Благодаря созданию недостающих мощностей по утилизации отходов в объеме 17,6 млн тонн удастся создать 19 тысяч новых рабочих мест, в том числе и в смежных отраслях, включая производство экологичных товаров и обработку отходов.