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В рамках весеннего «месячника чистоты» в Омске пройдет очередной средник

25 апреля 2023, 12:47
Фото: Город55
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Весь мусор, который собран во время «большой уборки» должны убирать в зависимости от того, где именно и на каких условиях она происходит.

Завтра, 26 апреля в Омске пройдет очередной средник. Коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, представители общественных организаций, активисты комитетов ТОС, государственные и муниципальные служащие выйдут на уборку скверов, парков, других общественных пространств и территорий. Об этом сообщили в мэрии Омска.

Отметим, что сейчас по поручению врио губернатора Омской области Виталия Хоценко на регулярной основе проходят средники и субботники.

В мэрии также уточнили, что весь мусор, который собран во время «большой уборки» должны убирать в зависимости от того, где именно и на каких условиях она происходит.

«В случае, если субботник или средник проводится во дворе многоквартирного дома, собранные мешки, ветки и прочий мусор вывезет управляющая организация. Хорошо, если старший по дому уведомит ее заранее. Если помочь городу решил предприниматель или крупное предприятие — они также заботятся о том, чтобы мусор не стоял в мешках и отправляют его на полигоны в соответствии с правилами благоустройства. Когда речь идет об общественных пространствах, а там собирается основная масса мусора, вывоз находится на контроле Управления дорожного хозяйства и благоустройства», — рассказали в мэрии.

Вдобавок мэр Омска Сергей Шелест поручил внимательней контролировать обращения горожан, которые выходили на городской субботник и теперь ждут, когда мешки с мусором отвезут на свалку.

На Всероссийский субботник вышли более 144 тысяч омичей
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#Субботник#Средник#Чистота#Уборка#Уборка улиц#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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