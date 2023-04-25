В преддверии 9 Мая омичам раздают георгиевские ленты. Адреса

Согласно новому закону, ношение георгиевской ленточки — это не только выражение благодарности и знак уважения ветеранов Великой Отечественной войны, но и символ воинской славы. Получить его могут все желающие горожане. Волонтеры будут раздавать их на улицах и площадях вплоть до 8 мая.