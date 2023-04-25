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В преддверии 9 Мая омичам раздают георгиевские ленты. Адреса

25 апреля 2023, 03:19
Фото: Город55
иллюстрация
Горожанам бесплатно вручат порядка 70 тыс символов Победы.

Согласно новому закону, ношение георгиевской ленточки — это не только выражение благодарности и знак уважения ветеранов Великой Отечественной войны, но и символ воинской славы. Получить его могут все желающие горожане. Волонтеры будут раздавать их на улицах и площадях вплоть до 8 мая.

В министерстве по делам молодежи рассказали, что патриотическая акция проводится на десяти площадках. Публикуем календарь раздачи лент:

  • 25 апреля — площадь у ТРК «Кристалл», площадь у Омского государственного музыкального театра;
  • 26 апреля — площадь у Главпочтамта, площадь у железнодорожного вокзала;
  • 27 апреля — площадь у ТЦ «Festival City», ост. «Ул. Лизы Чайкиной» (обе стороны), у диспетчерской «Ул. 21-я Амурская»;
  • 28 апреля — ост. «Голубой огонек», ост. «Ленинградская площадь», площадь у КДЦ «Маяковский», площадь у ТРК «Кристалл»;
  • 29 апреля — площадь у Омского государственного музыкального театра, площадь у Главпочтамта, у диспетчерской «Ул. 21-я Амурская»;
  • 30 апреля — площадь у железнодорожного вокзала;
  • 4 мая — ост. «Голубой огонек», ост. «Ленинградская площадь», площадь у КДЦ «Маяковский», площадь у ТРК «Кристалл», площадь у Главпочтамта;
  • 5 мая — площадь у ТЦ «Festival City», площадь у железнодорожного вокзала, ост. «Ул. Лизы Чайкиной» (обе стороны), у диспетчерской «Ул. 21-я Амурская»;
  • 8 мая — площадь у КДЦ «Маяковский», площадь у Омского государственного музыкального театра.

Волонтеры работают в этих местах с 17:00 до 18:00. Они могут не только выдать памятный символ, но и рассказать, как правильно его носить. В общей сложности для омичей закупили порядка 70 тыс черно-оранжевых лент.

Ранее Город55 писал о том, как украсят город ко Дню Победы. К празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Омске развесят тематические баннеры, где отразят исторические военные фотографии. На одном из них будет представлен снимок, сделанный на омском железнодорожном вокзале в июне 1945 года.

Напомним, что в этом году акция «Бессмертный полк» будет проводиться в новых форматах, традиционное шествие организаторы решили отменить. Парад Победы же в Омске состоится. Посмотреть репетицию можно 6 мая.

В Омске в честь 9 Мая состоится парад Победы
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#Георгиевские ленточки#День Победы в Омске#День Победы#Общество#Город#Новости#Омск#Алина Ясинская
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