В преддверии 9 Мая омичам раздают георгиевские ленты. Адреса

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
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Updated Сегодня, 05:53
Согласно новому закону, ношение георгиевской ленточки — это не только выражение благодарности и знак уважения ветеранов Великой Отечественной войны, но и символ воинской славы. Получить его могут все желающие горожане. Волонтеры будут раздавать их на улицах и площадях вплоть до 8 мая.
В министерстве по делам молодежи рассказали, что патриотическая акция проводится на десяти площадках. Публикуем календарь раздачи лент:
Волонтеры работают в этих местах с 17:00 до 18:00. Они могут не только выдать памятный символ, но и рассказать, как правильно его носить. В общей сложности для омичей закупили порядка 70 тыс черно-оранжевых лент.
Ранее Город55 писал о том, как украсят город ко Дню Победы. К празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Омске развесят тематические баннеры, где отразят исторические военные фотографии. На одном из них будет представлен снимок, сделанный на омском железнодорожном вокзале в июне 1945 года.
Напомним, что в этом году акция «Бессмертный полк» будет проводиться в новых форматах, традиционное шествие организаторы решили отменить. Парад Победы же в Омске состоится. Посмотреть репетицию можно 6 мая.