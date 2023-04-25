Не успел проскочить. В Омской области поезд на переезде снес будку у грузовой ГАЗели

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В Таврической районе Омской области сегодня, 25 апреля, около 12 часов дня на регулируемом железнодорожном переезде локомотив въехал в грузовую «ГАЗель». ДТП произошло между станциями Фадино и Стрела Западно-Сибирской железной дороги. В омской Госавтоинспекции Городу55 сообщили подробности аварии.
«Водитель грузовой „ГАЗели“ нарушил правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд. В будку ударился поезд. Пострадавших нет», — рассказали в ГИБДД по Омской области.
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства ДТП. Как сообщили в ведомстве, задержки пассажирских поездов на участке удалось избежать.