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Не успел проскочить. В Омской области поезд на переезде снес будку у грузовой ГАЗели

25 апреля 2023, 06:46
Фото: 1MI
Задержки пассажирских поездов на участке удалось избежать

В Омской области на переезде поезд въехал в грузовой автомобиль

По предварительной информации, водитель «ГАЗели» нарушил ПДД.

В Таврической районе Омской области сегодня, 25 апреля, около 12 часов дня на регулируемом железнодорожном переезде локомотив въехал в грузовую «ГАЗель». ДТП произошло между станциями Фадино и Стрела Западно-Сибирской железной дороги. В омской Госавтоинспекции Городу55 сообщили подробности аварии.

«Водитель грузовой „ГАЗели“ нарушил правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд. В будку ударился поезд. Пострадавших нет», — рассказали в ГИБДД по Омской области.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства ДТП. Как сообщили в ведомстве, задержки пассажирских поездов на участке удалось избежать.

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#Евгений Игишев#Поезд#Переезд#Железная дорога#ДТП#Авария#ЧП#Происшествия#Омск#Омская область#Таврический район
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