Не успел проскочить. В Омской области поезд на переезде снес будку у грузовой ГАЗели

В Таврической районе Омской области сегодня, 25 апреля, около 12 часов дня на регулируемом железнодорожном переезде локомотив въехал в грузовую «ГАЗель». ДТП произошло между станциями Фадино и Стрела Западно-Сибирской железной дороги. В омской Госавтоинспекции Городу55 сообщили подробности аварии.