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В омском УМВД в прошлом году скрывали каждое шестое преступление

25 апреля 2023, 14:27
Фото: Город55
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Информация о нарушениях, которые совершают сами сотрудники ведомства, приводится в отчете уполномоченного Омской области по правам человека.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова представила депутатам доклад с итогами деятельности за 2022 год, сегодня же омбудсмен пообщалась со СМИ.

Один из разделов отчета рассказывает о деятельности органов внутренних дел. Именно здесь представлена официальная информация о нарушениях, совершаемых сотрудниками УМВД. Впрочем, во время своего доклада Ирина Касьянова по какой-то причине не озвучивала содержащиеся там выводы.

В прошлом году сотрудники УМВД России по Омской области скрыли от учета 3641 преступление, что составляет 15,9% от общего числа зарегистрированных преступлений. Таким образом, это каждое шестое преступление.

«В ходе осуществления надзорной деятельности установлено, что сотрудники правоохранительных органов в основном укрывают преступления путем вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и длительного неприятия решений», — говорится в документе.

В 2022 году 14 сотрудников УМВД России по Омской области привлекли к уголовной ответственности (по 17 эпизодам), еще 2219 должностных лиц — к дисциплинарной ответственности. Также в прошлом году после вмешательства органов прокуратуры отменили 34 965 постановлений об отказе о возбуждении уголовного дела.

В аппарат уполномоченного, кстати, в 2022-м подали 108 обращений по вопросам деятельности органов внутренних дел. В них омичи жаловались на волокиту, бездействие полицейских, неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела и нарушения во время рассмотрения заявлений о преступлений.

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#Уполномоченный по правам человека#Полиция#Нарушения#Жалобы#Преступление#Уголовное дело#Общество#Новости#Омск#Омская область#Ирина Касьянова#Юлия Истомина
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