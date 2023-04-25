В омском УМВД в прошлом году скрывали каждое шестое преступление

Один из разделов отчета рассказывает о деятельности органов внутренних дел. Именно здесь представлена официальная информация о нарушениях, совершаемых сотрудниками УМВД. Впрочем, во время своего доклада Ирина Касьянова по какой-то причине не озвучивала содержащиеся там выводы.